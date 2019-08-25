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За право выдвижения на выборах 2020 года намерении бороться с Трампом бывший конгрессмен Уолш

17:15 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс, республиканец Джо Уолш заявил о намерении бороться с президентом США Дональдом Трампом за право выдвижения кандидатом от Республиканской партии на выборах 2020 года. О своем решении он заявил в воскресенье в эфире телеканала Эй-би-си.

"Я вступаю в президентскую гонку", - сказал Уолш. Телеканал уточняет, что бывший конгрессмен, который ныне работает в качестве ведущего на радио, ранее был сторонником Трампа. Однако с течением времени Уолш превратился в "ожесточенного критика президента".

"Дональд Трамп не представляет нас - он представляет наши худшие проявления. Он не выполняет свои обещания, он думает, что стоит выше закона, его твиты ведут нас к рецессии", - указал на своем сайте претендент на выдвижение кандидатом от Республиканской партии.

До этого единственным соперником Трампа за право выдвижения от республиканцев был бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. О своем решении он объявил в апреле текущего года. В то время некоторые другие республиканцы заявляли, что не исключают возможности бросить вызов Трампу, в том числе бывший сенатор от штата Теннесси Боб Коркер и бывший губернатор штата Огайо Джон Кейсик, однако никто, кроме самого Уэлда и примкнувшего к нему сейчас Уолша, так этого и не сделал.

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