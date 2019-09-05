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Роскосмос ищет подрядчика для разработки двигателей для межпланетных кораблей

08:33 05.09.2019 Источник: Интерфакс

Роскосмос ищет подрядчика для разработки двигателей перспективных космических аппаратов, говорится в материалах портала госзакупок.

Госкорпорация разместила тендер на "создание ракетных двигателей и двигательных установок малой тяги космических аппаратов нового поколения". Среди прочего в тендер входит "создание опытных образцов составных частей электроракетной двигательной установки на базе ИД мощностью 30-40 кВт, использующего в качестве рабочего тела криптон либо аргон для маршевых двигательных установок межпланетных космических аппаратов нового поколения".

Также подрядчик должен будет провести работы по ионным двигателям мощностью до 1, 2-3 и 10-20 Киловатт.

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