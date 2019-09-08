Луценко: Свидетель по делу о сбитом "Боинге" Цемах отказался от сделки со следствием
19:30 08.09.2019 Источник: РОСБАЛТ
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по делу о сбитом Boeing 777 в Донбассе Владимир Цемах отказался от сделки со следствием. Об этом передает "Росбалт" со ссылкой на Facebook Луценко.
«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — написал он. По словам экс-генпрокурора, власти Нидерландов смогут c марта 2020 года судить Цемаха заочно.
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