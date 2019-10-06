Сотрудники ФБР час допрашивали депутата Госдумы Юмашеву
09:05 06.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат Госдумы Инга Юмашева, прибывшая в США на форум "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР, допрос длился в течение часа. Об этом сообщил в субботу журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"К нам приехала два дня тому назад депутат Госдумы Инга Альбертовна Юмашева, она была задержана в аэропорту Нью-Йорка, ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа", - сказал он. "Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение", - добавил посол РФ.
Антонов подчеркнул, что депутат известна тем, что очень многое сделала в последние годы для развития и стабилизации российско-американских отношений.
"Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали бы, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что они не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Если бы отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", - сказал дипломат.
"Мы считаем такие действия неприемлемыми, мы считаем действия американских властей возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в Госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значит такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - заявил Антонов.
Антонову был задан вопрос, не является ли произошедшее неким сознательным подрывом форума "Диалог Форт-Росс" с американской стороны. "Я думаю, что надо смотреть выше, что, к сожалению, есть сегодня люди, которые не заинтересованные стабилизации российско-американских отношений в целом. Потому что "[Диалог] Форт-Росс" - это только частичка, хотя и очень важная, российско- американских отношений", - сказал он. "Я вновь верну вас к тем событиям нескольких дней давности, когда наши дипломаты не получили визы для работы в составе делегации Российской Федерации", - подчеркнул Антонов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила журналистам о срыве поездки российских дипломатов на форум "Диалог Форт-Росс" из-за невыдачи американских виз. До этого стало также известно, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.
Юмашева была избрана в Государственную думу РФ по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам, является координатором депутатской группы по связям с Конгрессом США.
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