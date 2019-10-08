В РФ может прекратиться производство крафтового пива

09:32

В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Как напомнили в ведомстве, с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, а его положения будут обязательны к применению в России.

По этим нормам производство крафтового пива не предусмотрено, а значит, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена, заявили в Росстандарте.

