0
0
83
НОВОСТИ

В РФ может прекратиться производство крафтового пива

09:32 08.10.2019

В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Как напомнили в ведомстве, с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, а его положения будут обязательны к применению в России.

По этим нормам производство крафтового пива не предусмотрено, а значит, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена, заявили в Росстандарте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 08.10.2019
США внесли в черный список около 30 китайских компаний из-за ситуации с уйгурами
0
38
10:20 08.10.2019
Патрульный корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота
0
64
10:05 08.10.2019
Еще один комитет ООН приостановил работу из-за проблем с визами
0
89
10:00 08.10.2019
Лидером по смертности от алкоголя среди регионов РФ стала Чукотка
0
93
09:20 08.10.2019
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым входил в РСФСР
0
146
09:05 08.10.2019
Япония настаивает, что ее суверенитет распространяется на острова в южной части Курил
0
179
09:00 08.10.2019
Минэкономики предложило увеличить налоги на малый бизнес
0
183
08:45 08.10.2019
Власти Японии второй раз предупредили Japan Airlines в связи с пьянством летчиков
0
190
08:00 08.10.2019
В Москве и области введен желтый уровень опасности погоды
0
229
07:45 08.10.2019
Трамп обещает скоро показать американские "невероятные новые вооружения"
0
280

Возврат к списку