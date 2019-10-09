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НОВОСТИ

Путин освободил Глазьева от должности советника президента РФ

19:20 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Президент России Владимир Путин освободил Сергея Глазьева, утвержденного ранее на посту министра Евразийской экономической комиссии, от должности советника президента РФ. Как сообщает официальный сайт Кремля, глава государства подписал соответствующий указ.

1 октября на саммите Евразийского экономического союза Глазьев был утвержден в качестве нового министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял ТАСС, что Глазьев не сможет совмещать должности министра ЕЭК и советника президента.

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