Из-за тайфуна "Хагибис" в Японии более 20 рек вышли из берегов

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 20 рек в различных префектурах Японии вышли из берегов из-за тайфуна "Хагибис", который в субботу обрушился на территорию страны. Об этом в воскресенье объявило Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Отмечается, что из-за тайфуна произошел разлив 21 реки в центральной части Японии и на северо-востоке главного японского острова Хонсю. Наиболее тяжелая ситуация в этой связи сложилась в префектурах Нагано, Сайтама и Мияги, где оказались затопленным обширные и густонаселенные территории. В ликвидации последствий тайфуна и спасении людей, помимо экстренных служб, принимают участия подразделения Сил самообороны Японии.

По последним данным, число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию, достигло 25 человек. Еще свыше 10 человек числятся пропавшими без вести и более 160 получили травмы различной степени тяжести.



