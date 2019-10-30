Израиль закрывает посольство в России

10:52 Источник: НГ-Online

На официальной странице израильского посольства в России появилось объявление, что дипломатическая миссия сворачивает свою деятельность в Москве. В разговоре с «НГ» атташе израильского посольства Анна Кейнан подтвердила данную информацию.

«В связи с решением Министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21.07.2019 договорённости и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство», – говорится в сообщении на странице дипмиссии.

Уточняется, что услуги посетителям не будут предоставляться. «Вход в посольство закрыт, – говорится в объявлении. – Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время».

В разговоре с «НГ» атташе Анна Кейнан подтвердила, что информация верна. «Это правда. Посольство закрыто. Забастовка началась сегодня в час ночи», – сообщила она.

Игорь Субботин