Решение ЕС облегчить визовый режим с Белоруссией прокомментировали в Кремле
15:12 18.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле прокомментировали утверждение решения ЕС облегчить визовый режим с Белоруссией. Соответствующее сообщение было сегодня опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.
На вопрос «Говорит Москва», намерена ли Россия в ответ усилить контроль на российско-белорусской границе, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что Минску и Брюсселю следует принять во внимание позицию Москвы.
«В данном случае тот режим, который существует между нами, он, конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах. И здесь на этот счёт у нас есть контакты, где эта тема и должна обсуждаться в случае дальнейшей реализации этих планов. Это нормальная процедура».
НОВОСТИ
- 16:12 18.11.2019
- Программа субсидий для рейсов в ДФО будет расширена
- 16:00 18.11.2019
- Эксперты обсудили перспективы применения алюминия в аддитивных технологиях
- 15:42 18.11.2019
- На парламентских выборах в Белоруссии был ограничен ряд конституционных свобод - БДИПЧ
- 15:00 18.11.2019
- РФ передала Украине три корабля, задержанных в районе Керченского пролива - МИД России
- 14:32 18.11.2019
- Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Московской области
- 14:12 18.11.2019
- Минздрав Украины решил законодательно "сломать" унаследованную от СССР систему психиатрии
- 14:00 18.11.2019
- Кремль готовится к саммиту в нормандском формате 9 декабря - Песков
- 13:32 18.11.2019
- Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины - источник
- 13:20 18.11.2019
- Рамзан Кадыров утверждает, что его слова об убийстве за оскорбления в сети искажены
- 13:05 18.11.2019
- Россия и Ирак обсуждают поставки систем С-400 - ФСВТС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать