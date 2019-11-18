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Решение ЕС облегчить визовый режим с Белоруссией прокомментировали в Кремле

15:12 18.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле прокомментировали утверждение решения ЕС облегчить визовый режим с Белоруссией. Соответствующее сообщение было сегодня опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

На вопрос «Говорит Москва», намерена ли Россия в ответ усилить контроль на российско-белорусской границе, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что Минску и Брюсселю следует принять во внимание позицию Москвы.

«В данном случае тот режим, который существует между нами, он, конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах. И здесь на этот счёт у нас есть контакты, где эта тема и должна обсуждаться в случае дальнейшей реализации этих планов. Это нормальная процедура».

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