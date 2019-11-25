Комиссия Мосгордумы поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы

14:57

Сразу несколько поправок, внесенных фракциями КПРФ, ЕР и объединением «Моя Москва» были приняты комиссией Мосгордумы по экономической и социальной политике.

По словам редактора законопроекта, руководителя Департамента финансов столицы Елены Зяббаровой, ко второму чтению бюджета было внесено 146 поправок: шесть из них редактором, 140 - депутатами и депутатскими объединениями. «Комиссия по экономической и социальной политике рекомендует принять поправки редактора к проекту о бюджете Москвы и не поддерживать поправки, отклоненные редактором», - заявила глава комиссии Людмила Гусева.

Депутаты учли две похожие поправки, согласно которым предлагается выделить 1,59 млрд руб. на выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, а «дети войны» с 1 января 2020 года будут получать ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла. Поддержали на комиссии и поправку, предполагающую увеличение на 1 млрд руб. ассигнования на развитие научной деятельности в Москве. Поддержана также поправка предусматривающая увеличение ассигнований на 2,5 млрд руб. Департаменту труда и социальной защиты населения на обеспечение индексации размеров всех видов пособий и выплат семьям с детьми на 5,6%. Еще одна поправка позволит увеличить расходы на развитие массового спорта на 1,5 млрд руб. а другая позволит предусмотреть дополнительно 1,5 млрд руб. для муниципальных образований «новой» Москвы на благоустройство дворовых территорий. Следующая поправка позволит выделить 1 млрд руб. на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия. Кроме того, поправка редактора предусматривает выделение 165 млн руб. в качестве субсидии предприятию «Радон» на исследование отдельных территорий на соответствие требований радиационной безопасности.

Проект закона Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.». в первом чтении был принят 30 октября.

