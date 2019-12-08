Под Выборгом пытались взорвать дверь командного пункта РВСН [+ВИДЕО]

13:15 Источник: НГ-Online

Бронированная шлюзовая дверь командного бункера (КП) Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в ходе испытаний выдержала подрыв взрывного устройства мощностью 200 кг в тротиловом эквиваленте. Как сообщает Интерфакс, испытания проходили на специализированном полигоне в окрестностях Выборга (Ленинградская область). Были последовательно произведены три взрыва: мощностью около 30, 100 и 200 кг в тротиловом эквиваленте.

После третьего, в 200 кг (отмечалось, что это максимальный, критический уровень), руководитель испытаний констатировал: «Около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте взорвали. Видим, что геометрия изделия сохранилась, основные силовые элементы конструкции остались неизменными. Что и требовалось доказать». Было отмечено, что в результате поднялась ударная волна такой мощности, которая возникает при ядерном взрыве. В частности, после первой ударной волны образовалась вторая – отразившаяся от верхних слоёв атмосферы.

Бронированная шлюзовая дверь КП «выполнена из высоколегированной стали, некоторые элементы двери выполнены из секретных типов сталей, которые применяются в судостроении», сказал один из участников испытаний.

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