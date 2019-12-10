По пути в Антарктиду разбился чилийский военный самолет, погибли 38 человек

09:20 Источник: РБК

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. Об этом говорится в сообщении военно-воздушных сил страны в Twitter.

Чилийские военные сообщают, что ведут поиски с целью найти выживших.

Разбившийся борт — военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule. На его борту были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир, сообщает портал Emol. Он перестал подавать сигналы около 23:00 по местному времени (около 5:00 по мск).

Самолет направлялся из города Пунта-Аренас на чилийскую антарктическую станцию Артуро Прат, расположенную на Южных Шетландских островах. РБК