По пути в Антарктиду разбился чилийский военный самолет, погибли 38 человек
09:20 10.12.2019 Источник: РБК
Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. Об этом говорится в сообщении военно-воздушных сил страны в Twitter.
Чилийские военные сообщают, что ведут поиски с целью найти выживших.
Разбившийся борт — военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule. На его борту были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир, сообщает портал Emol. Он перестал подавать сигналы около 23:00 по местному времени (около 5:00 по мск).
Самолет направлялся из города Пунта-Аренас на чилийскую антарктическую станцию Артуро Прат, расположенную на Южных Шетландских островах. РБК
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