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При пожаре в Алтайском крае погибли шесть человек

10:05 13.12.2019 Источник: РБК

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, пожар произошел в селе Глубокое Завьяловского района. По предварительной информации следствия, четверо из шести человек, находившихся в доме, — дети.  РБК

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