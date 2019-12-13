Оставивший пост иркутский губернатор объяснил причину своей отставки
17:00 13.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Бывший иркутский губернатор объяснил причину своей отставки. «Так будет лучше для жителей», — сказал Сергей Левченко.
Об увольнении чиновника стало известно накануне. Владимир Путин принял заявление Левченко и назначил врио главы Иркутской области Игоря Кобзева.
СМИ связывают отставку губернатора с тем, что Сергей Левченко не справился с последствиями наводнения в Иркутской области этим летом, когда там прошли две волны паводков. 26 человек погибли, четверо пропали без вести, было подтоплено почти 11 тысяч домов, около 7 тысяч из них подлежат сносу. Говорит Москва
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