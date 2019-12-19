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Здание отделения ГКОБ 1 будет передано Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер

14:24 19.12.2019

Паллиативный центр появится в здании гинекологического отделения городской клинической онкологической больницы №1. По словам учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, корпуса больницы в 1-м Щипковском переулке передаются Центру паллиативной помощи, там будет организована паллиативная помощь и койки сестринского ухода. «Это очень востребованная помощь. В государственных клиниках города сестринских коек нет. Совсем. И для организации этой помощи вполне подходят два корпуса на Щипковском пер. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят», - отметила Федермессер.
По ее словам, медицинский персонал в Москве будет востребован. «Мы еще получаем три других здания в Москве под организацию коек сестринского ухода. В целом, их нужно открыть не менее тысячи. Но мы столько сделать не можем. Не потому, что нет зданий, а потому что нет людей. Работать некому. Не хватает персонала. В Москве невозможно врачу или медсестре не трудоустроиться. У всех жуткий кадровой голод. Нам нужны и врачи, и медсестры, и детские, и взрослые, и анестезиологи, и неврологи. Ведь только ленивый без работы останется», - заявила Федермессер.

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