Здание отделения ГКОБ 1 будет передано Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер
14:24 19.12.2019
По ее словам, медицинский персонал в Москве будет востребован. «Мы еще получаем три других здания в Москве под организацию коек сестринского ухода. В целом, их нужно открыть не менее тысячи. Но мы столько сделать не можем. Не потому, что нет зданий, а потому что нет людей. Работать некому. Не хватает персонала. В Москве невозможно врачу или медсестре не трудоустроиться. У всех жуткий кадровой голод. Нам нужны и врачи, и медсестры, и детские, и взрослые, и анестезиологи, и неврологи. Ведь только ленивый без работы останется», - заявила Федермессер.
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