Население Украины сократилось до 42 млн человек
19:30 21.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность населения Украины в период с января по октябрь текущего года уменьшилась на 212,5 тысячи человек и на 1 ноября составила 41940700 человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
По данным Госстата, в ноябре прошлого года численность населения составляла 42198483 человек. Количество умерших в текущем году составило 486778 человек, в прошлом году - 484481 человек. При этом смертность существенно превышает рождаемость: на 100 умерших приходится 57 новорожденных.
По данным ведомства, в стране женщин больше, чем мужчин. Они составляют 53,7% населения Украины, а 46,3% - мужчины.
Точное количество жителей Украины может проясниться после переписи населения. С 2012 года она несколько раз переносилась. Единственная перепись в истории независимой Украины проводилась в 2001 году. Тогда в стране проживали 48240902 жителя. В 2015 году правительство Украины постановило провести перепись в 2020 году. По данным Госстата, всеукраинскую перепись населения запланирована на ноябрь следующего года.
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