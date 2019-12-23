Победителями первого чемпионата Европы по регби на снегу стали сборные России

08:13 Источник: NEWSru.com

В Москве мужская и женская сборные России победили в финалах первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу и стали триумфаторами турнира.

Наши дамы в решающем матче переиграли соперниц из Норвегии со счетом 8:0, а наша мужская национальная команда в игре за золото победила команду Румынии - 4:2.