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Победителями первого чемпионата Европы по регби на снегу стали сборные России

08:13 23.12.2019 Источник: NEWSru.com

В Москве мужская и женская сборные России победили в финалах первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу и стали триумфаторами турнира.

Наши дамы в решающем матче переиграли соперниц из Норвегии со счетом 8:0, а наша мужская национальная команда в игре за золото победила команду Румынии - 4:2.

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