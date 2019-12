Прессе стало известно кое-что о сюжете следующего фильма о Гарри Поттере

10:16 Источник: Газета.Ru

Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.

Так, ожидается, что сюжет новой картины будет основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя.

По данным издания, вернется большая часть оригинального актерского состава. А одним из центральных персонажей картины станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца.