Лавров рассказал о дедолларизации в российской экономике

09:00 Источник: Газета.Ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить дедолларизацию экономики страны. Об этом этом он сказал в интервью газете The Times of India.

Он отметил, что этот процесс происходит на фоне очень агрессивного применения США «финансовых инструментов санкционного давления». «Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — сказал Лавров. Он добавил, что расчет в национальной валюте является «объективной реакцией на непредсказуемость экономической политики США».

По словам дипломата, Вашингтон откровенно злоупотребляет «статусом доллара как мировой резервной валюты». Газета.Ru