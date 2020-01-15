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Шахматист Магнус Карлсен побил мировой рекорд по количеству партий без поражений

11:05 15.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Норвежский шахматист Магнус Карлсен побил мировой рекорд по количеству партий без поражений в шахматах с классическим контролем времени. Накануне он сыграл вничью с голландцем Йорденом ван Форестом в рамках супертурнира в Вейк-ан-Зее, после чего его беспроигрышная серия достигла 111 игр подряд. Предыдущее достижение — 110 игр — принадлежало советскому и нидерландскому гроссмейстеру Сергею Тивякову, а также хорвату Богдану Лаличу. Последний раз Карлсен проигрывал 31 июля 2018 года. Звание чемпиона мира по шахматам он удерживает с 2013 года.  Эхо Москвы

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