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НОВОСТИ

Мы должны выбраться из демографической ловушки - Путин

12:10 15.01.2020 Источник: НГ-Online

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о демографической ситуации в стране:

"Судьба и историческая перспектива России зависят от того, сколько нас будет. Сегодня нас почти 147 миллионов. Но мы вступили в сложный демографический период. Благодаря мерам в начале 2000-х нам удалось выйти на естественный прирост. Но сейчас семьи создает малочисленное поколение 90-х. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5. Это мало для нашей страны, хотя нормально для Европы. 1,3 было в 1943 году. Но в 90-х было еще хуже - 1,16. Семьи с двумя детьми были редкостью. Существующие сейчас негативные прогнозы настораживают, мы должны выбраться из демографической ловушки. Коэффициент рождаемости должен быть 1,7. Сбережение и приумножение народа - национальный приоритет".

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