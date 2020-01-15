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Путин предложил установить ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

12:20 15.01.2020 Источник: НГ-Online

Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил установить ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет:

"С января многодетные семьи будут получать деньги на первого и второго ребенка - до трех лет. 11 тыс. рублей на ребенка в месяц в среднем. Начались выплаты на третьего и последующих детей. Когда ребенку исполнится три года, семья может попасть в сложную ситуацию с доходами. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, причем уже с января текущего года. Чтобы получать такую выплату, нужно будет подать заявление и указать свой реальный доход. В субъектах Федерации доходы могут разниться, на первом этапе это будет половина прожиточного минимума. Если мы увидим, что 5,5 тыс мало, то будет выплачивать 11 тыс, полный ПМ".

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