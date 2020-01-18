Байден обвинил Цукерберга в получении денег за показ видео об "украинском деле"
10:30 18.01.2020 Источник: РБК
Претендент на пост президента США от Демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден в интервью The New York Times (NYT) раскритиковал Facebook и ее основателя Марка Цукерберга за публикуемые в социальной сети фейки, а также проблемы с конфиденциальностью.
Байден упомянул, что ранее Цукерберг принял решение удалить из Facebook рекламу, которая, по словам Байдена, была запущена по указу российских властей против его президентской кампании.
NYT напомнила, что в октябре прошлого года в Facebook появился 30-секундный ролик, в котором Байдена обвиняли в шантаже украинских правительственных чиновников, которые имели отношение к расследованию против его сына Хантера Байдена, до 2019 года входившего в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.
«Ему (Цукербергу. — РБК) платили много денег, чтобы опубликовать это. Я выяснил три вещи. Во-первых, [президент России Владимир] Путин не хочет, чтобы я был президентом. Во-вторых, [лидер КНДР] Ким Чен Ын думает, что я должен быть избит до смерти, как бешеная собака, и третье, президент США [Дональд Трамп] тратит миллионы долларов, чтобы не дать мне быть кандидатом. Интересно, почему?» — задался вопросом Байден. РБК
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