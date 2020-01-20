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НОВОСТИ

Синдзо Абэ: Мы решим территориальную проблему с Россией и подпишем мирный договор

08:15 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии без колебаний намерено добиваться решения территориального вопроса и подписания мирного договора с Россией. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии сессии парламента.

"Мы решим территориальную проблему и подпишем мирный договор, - сказал он. - Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом [РФ Владимиром Путиным]".

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