Повышение пенсионного возраста привело к сокращению числа пенсионеров
09:32 21.01.2020 Источник: Российская газета
По итогам прошлого года назначено более миллиона пенсий, из них порядка 830 тысяч - пенсии по старости. Но на заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст. Об этом рассказал в интервью "РГ-Неделя" глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он. "РГ"
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