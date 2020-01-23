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Генсек ООН описал четырех «всадников Апокалипсиса», угрожающих сейчас миру

08:15 23.01.2020 Источник: Газета.Ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре «всадника Апокалипсиса», которые несут угрозы миру. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.Он подразумевает под этими «всадниками» четыре приближающиеся угрозы.

Генсек ООН к первому всаднику отнес «высочайшую геостратегическую напряженность». Как рассказал Гутерреш, вторым и третьим «всадниками» можно считать климатический кризис и «растущее глобальное недоверие» к политическим учреждениям. При этом последним «всадником» он назвал «темную сторону цифрового мира».

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