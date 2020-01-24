Личное прошение о помиловании от Наамы Иссахар нужно, чтобы начать сам процесс - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие личного прошения о помиловании со стороны осужденной израильтянки Наамы Иссахар тормозит весь процесс, согласно российскому законодательству, это является необходимой процедурой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться, - подчеркнул он. - Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании. Эта информация по состоянию на вчера (23 января - прим. ТАСС) на вторую половину дня". "Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, такая ситуация в данном случае, - добавил представитель Кремля. - Должны быть какие- то формальности соблюдены, хотя бы чтобы процесс пошел".