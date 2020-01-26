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Из-за коронавируса в Париже отменен парад-карнавал в честь китайского Нового года

16:30 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парад-карнавал, запланированный на воскресенье в Париже в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, отменен на фоне новостей о распространении пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

"Вчера я встречалась с представителями китайской общины, которая испытывает большое беспокойство. Китайское сообщество в Париже захотело отменить праздничное шествие, запланированное сегодня во второй половине дня на площади Республики", - сказала Идальго в эфире радиостанции "Европа 1". "В существующих условиях доминирует принцип предосторожности", - добавила она.

Мэр отметила, что власти Парижа "находятся в контакте с министерством социальных дел и здравоохранения по вопросам, связанным с эпидемиологической обстановкой". Она подчеркнула, что "органы здравоохранения установили необходимый контроль как в аэропортах, так и в больницах". "Мы не должны паниковать, но необходимо оставаться бдительными. Нужно также уважать решение китайских ассоциаций, которые не могут праздновать Новый год в такой период", - сказала мэр Парижа.

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