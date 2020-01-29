17:12 Источник: Эхо Москвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал шайтанами журналистов, рассказывающих о тайных казнях в Чечне. В частности, «Новая газета» сообщила об убийстве 27 человек чеченскими полицейскими. Кадыров назвал подобные утверждения слухами, фрагмент его выступления приводит телеканал «Дождь».

По словам Кадырова, власти Чечни знают, как делать жизнь своего народа безопасной и благополучной. Эхо Москвы