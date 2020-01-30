Более 1000 специалистов из регионов прошли стажировки в рамках проекта "Взаимообучение городов"

17:59

Московские школы по проекту «Взаимообучение городов» помогли организовать стажировки педагогов из разных городов РФ в столичных учебных заведениях. Всего в программе участвовали учителя из 109 городов Российской Федерации, общим количеством более чем 16000 человек. Только в Московском центре развития кадрового потенциала образования были обучены не менее 1000 директоров образовательных организаций и их заместителей из российских школ, учреждений дополнительного образования и колледжей.

В проект «Взаимообучение городов» включены стажировки, образовательные сессии, мастер-классы и консультации, проходящие как в Москве, так и в других городах страны. Педагоги работают в режиме взаимного обучения, ориентируясь при этом на решение практических задач. В частности, учителя и руководители школ из Москвы могут отправиться в Выборг, а местные специалисты – в столицу.

