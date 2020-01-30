Более 1000 специалистов из регионов прошли стажировки в рамках проекта "Взаимообучение городов"
17:59 30.01.2020
В проект «Взаимообучение городов» включены стажировки, образовательные сессии, мастер-классы и консультации, проходящие как в Москве, так и в других городах страны. Педагоги работают в режиме взаимного обучения, ориентируясь при этом на решение практических задач. В частности, учителя и руководители школ из Москвы могут отправиться в Выборг, а местные специалисты – в столицу.
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