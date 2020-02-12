Генсек НАТО выразил Турции поддержку, независимо от ситуации в Идлибе
21:30 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО предоставляет поддержку Турции, в частности в сфере противовоздушной обороны, независимо от ситуации в Идлибе, куда Анкара перебрасывает военные подкрепления. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.
"НАТО уже поддерживает Турцию сегодня. Турция - это член НАТО, и НАТО присутствует в Турции, также мы предоставляем ей ряд мер поддержки в сфере ПВО, независимо от ситуации в Идлибе, которая вызывает у нас серьезную озабоченность", - заявил генсек альянса, отвечая на вопрос, намерена ли НАТО поддержать Анкару в ее военной операции в Идлибе.
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