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НОВОСТИ

Генсек НАТО выразил Турции поддержку, независимо от ситуации в Идлибе

21:30 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО предоставляет поддержку Турции, в частности в сфере противовоздушной обороны, независимо от ситуации в Идлибе, куда Анкара перебрасывает военные подкрепления. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

"НАТО уже поддерживает Турцию сегодня. Турция - это член НАТО, и НАТО присутствует в Турции, также мы предоставляем ей ряд мер поддержки в сфере ПВО, независимо от ситуации в Идлибе, которая вызывает у нас серьезную озабоченность", - заявил генсек альянса, отвечая на вопрос, намерена ли НАТО поддержать Анкару в ее военной операции в Идлибе.

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