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НОВОСТИ

Житель Хабаровского края, оставивший двух сыновей в аэропорту "Шереметьево", задержан

17:00 13.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Следователи задержали жителя Хабаровского края, который оставил двух сыновей в аэропорту «Шереметьево». Его обвиняют в оставлении в опасности, истязании и краже.

Сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия, — сообщают в СК.  Эхо Москвы

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