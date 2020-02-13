Защита информации и данных граждан может быть включена в Конституцию РФ
18:40 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской сделать информационные технологии и оборот данных граждан предметом ведения деятельности РФ как государства. Об этом он сказал в четверг во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.
"Согласен, это важно. Я согласен с вами в этой части, согласен полностью", - сказал Путин на встрече с рабочей группой в четверг.
По данным Касперской, представители IT-отрасли разработали поправку, касающуюся статьи 71 в третьей главе. В статью предлагается внести норму о том, что в ведении федерального центра находятся информационные технологии и оборот данных.
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