Защита информации и данных граждан может быть включена в Конституцию РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской сделать информационные технологии и оборот данных граждан предметом ведения деятельности РФ как государства. Об этом он сказал в четверг во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.

"Согласен, это важно. Я согласен с вами в этой части, согласен полностью", - сказал Путин на встрече с рабочей группой в четверг.

По данным Касперской, представители IT-отрасли разработали поправку, касающуюся статьи 71 в третьей главе. В статью предлагается внести норму о том, что в ведении федерального центра находятся информационные технологии и оборот данных.

