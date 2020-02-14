МКБ увеличит объем финансирования компаний из СНГ

10:55

Московский кредитный банк (МКБ) в 2020 году намерен увеличить объёмы финансирования компаний из СНГ, в частности Белоруссии. Как отметили представители МКБ на конференции Cbonds «Долговой рынок Республики Беларусь» в Минске, сейчас компании из СНГ могут с комфортом организовать размещение ценных бумаг на российском рынке и получить классическое финансирование путем прямого кредитования или факторинга.

«Иностранному эмитенту достаточно комфортно организовать размещение в России по российскому праву, - подчеркнул начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин. - По своей сути текущие условия выхода на российский рынок ничем не тяжелее, чем евробондовые истории, а с точки зрения инфраструктурных затрат – существенно дешевле. На сегодняшний день ЦБ РФ практически полностью адаптировал эту процедуру согласно мировым практикам. На иностранного эмитента, так же, как и на российского, распространяются требования законодательства о раскрытии информации (крупные сделки, сделки с заинтересованностью, решения СД, публикация ежеквартальных отчетов и пр.), однако, если эмитентом является SPV, а поручительство оформлено внешней офертой, то фактическое раскрытие информации минимально».

Причём, если иностранный эмитент уже осуществляет соответствующее раскрытие у себя в стране, то в РФ в определенных случаях, он сможет делать это по упрощенной схеме.

«Успешные размещения облигаций Республики Беларусь и компании «Евроторг», организатором которого выступил МКБ, наглядно демонстрируют высокий интерес к качественному иностранному риску со стороны всех категорий российских инвесторов, - отметил Ермолкин. - Ключевые факторы, на которые обращают внимание инвесторы при принятии инвестиционных решений: отрасль и положение в ней эмитента, масштабы бизнеса компании, уровень долговой нагрузки и наличие рейтинга от российского агентства».

Московский кредитный банк уже активно работает на белорусском корпоративном рынке. Сейчас в МКБ развита услуга факторинга как импортного, так и экспортного. Его развитию способствует значительный товарооборот между Белоруссией и Россией. МКБ реализует различные виды международного факторинга как с прямым риском на дебитора, так и с банками, входящими в международную факторинговую ассоциацию FCI.

«Мы готовы работать напрямую с любым из крупнейших белорусских банков, а также с банками, входящими в международную факторинговую ассоциацию, - говорит управляющий директор по продажам дирекции международного бизнеса МКБ Ренат Ганеев. - Более того, МКБ предлагает обширный набор решений субсидированного финансирования для белорусских компаний, импортирующих российские товары, и во многом берет все финансовые риски на себя».