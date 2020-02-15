Уже 122 мили стены возведено на границе США и Мексики - Трамп
09:40 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Протяженность участков новой стены, возведенной на американо-мексиканской границе, на данный момент составляет порядка 200 км. Об этом сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая перед представителями пограничной службы страны в Вашингтоне.
"Уже возведено порядка 122 миль (196,3 км - здесь и далее прим. ТАСС) стены на границе. К концу года у нас будет более 400 миль (643 км), а вскоре после этого у нас будет 500 миль (804 км)", - рассказал глава государства, добавив, что ограждения возводятся в разных районах южной границы. По его словам, за последнее время "случаи незаконного пересечения границы упали на 75%".
Как утверждал Трамп, "стена окрашена в черный цвет, благодаря чему она нагревается и не позволяет" взобраться на нее. "К ней практически невозможно прикоснуться, <...> ее нагревает солнце, и черный цвет поглощает тепло", - пояснил глава вашингтонской администрации. "Эта система максимально эффективна. Практически невозможно взобраться [на стену]", - подчеркнул он, указывая на изображенные на фотографиях специальные панели, установленные на вершине участка стены. "Камеры, дроны и множество разнообразных устройств делают практически невозможным" пересечение границы, считает хозяин Белого дома. "Я значительно упростил вашу работу", - сказал он, обращаясь к сотрудникам пограничных служб.
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