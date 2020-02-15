0
0
146
НОВОСТИ

Уже 122 мили стены возведено на границе США и Мексики - Трамп

09:40 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протяженность участков новой стены, возведенной на американо-мексиканской границе, на данный момент составляет порядка 200 км. Об этом сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая перед представителями пограничной службы страны в Вашингтоне.

"Уже возведено порядка 122 миль (196,3 км - здесь и далее прим. ТАСС) стены на границе. К концу года у нас будет более 400 миль (643 км), а вскоре после этого у нас будет 500 миль (804 км)", - рассказал глава государства, добавив, что ограждения возводятся в разных районах южной границы. По его словам, за последнее время "случаи незаконного пересечения границы упали на 75%".

Как утверждал Трамп, "стена окрашена в черный цвет, благодаря чему она нагревается и не позволяет" взобраться на нее. "К ней практически невозможно прикоснуться, <...> ее нагревает солнце, и черный цвет поглощает тепло", - пояснил глава вашингтонской администрации. "Эта система максимально эффективна. Практически невозможно взобраться [на стену]", - подчеркнул он, указывая на изображенные на фотографиях специальные панели, установленные на вершине участка стены. "Камеры, дроны и множество разнообразных устройств делают практически невозможным" пересечение границы, считает хозяин Белого дома. "Я значительно упростил вашу работу", - сказал он, обращаясь к сотрудникам пограничных служб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:45 15.02.2020
До конца года все дети с инвалидностью получат полный доступ в школы и детсады - Минтруд
0
49
10:15 15.02.2020
Новую программу глубоководных исследований Байкала готовят ученые в Иркутске
0
95
09:50 15.02.2020
Минздрав Японии решило попробовать лечить коронавирус препаратами от СПИДа
0
131
09:30 15.02.2020
Из-за плохой погоды перенесен запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink
0
153
01:02 15.02.2020
15 февраля – день рождения у председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой!
0
692
20:09 14.02.2020
ДНР: Обстановка на линии соприкосновения продолжает накаляться...
0
1009
18:57 14.02.2020
Председателем Алюминиевой ассоциации избран Александр Зажигалкин
0
820
18:30 14.02.2020
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по теме минских соглашений
0
980
17:40 14.02.2020
Нынешняя администрация США отказывается от идеи международного сообщества - президент ФРГ
0
1149
17:32 14.02.2020
Московские школьники создадут видеоблоги о нобелевских лауреатах
0
892

Возврат к списку