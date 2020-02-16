Турецкие танки и гаубицы продолжают прибывать к границе с Сирией
12:01 16.02.2020 Источник: Интерфакс
Командование ВС Турции продолжает разворачивать у границы с Сирией войска, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.
По данным СМИ, в последнем из прибывших к границе военных конвоев имеется большое количество танков, гаубиц и амуниции, предназначенной для уже размещенных в этом районе войск. Сообщается также о переброске военной инженерно-строительной техники и служащих сил специальных операций.
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