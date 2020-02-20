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Турция запросила у США ЗРК Patriot, утверждает агентство Bloomberg

20:40 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство Блумберг сообщило в четверг, что Турция запросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot. Оно ссылается на источник из числа турецких официальных лиц.

Как утверждается в материале, "Турция попросила США развернуть два комплекса противоракетной обороны Patriot на южной границе, чтобы иметь возможность наносить удары в случае каких-либо атак в будущем со стороны сирийских войск при поддержке российской авиации". В публикации говорится, что Турция "могла бы применять истребители-бомбардировщики F-16 для нанесения ударов по лояльным [президенту Сирии Башару] Асаду подразделениям в Идлибе", если комплексы Patriot развернут в приграничном районе.

По сведениям агентства, Анкара рассчитывает, что применять указанные комплексы Patriot будут американские военные. Запрос турецкой стороны был передан на прошлой неделе спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри. Вашингтон пока не дал ответа. В материале отмечается, что Турция "намерена дать отпор" сирийским силам в провинции Идлиб до конца текущего месяца, "даже если ценой этого будет напряженность в отношениях с Россией в сферах туризма и торговли".

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