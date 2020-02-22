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НОВОСТИ

Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с "черным небом"

10:00 22.02.2020 Источник: Lenta.ru

Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с «черным небом». В своем Twitter-аккаунте она сделала ретвит поста о ситуации в сибирском городе.

С 14 февраля в Красноярске на четыре дня был введен режим «черного неба» из-за ухудшения экологической ситуации. Местные жители в соцсетях жаловались на плохое самочувствие: головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. По данным Росгидромета, подобные условия сложились в городе из-за мощного антициклона, который стоит над Красноярском уже два месяца и обеспечивает погоду без ветра и осадков.  Lenta.Ru

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