Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с "черным небом"
10:00 22.02.2020 Источник: Lenta.ru
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с «черным небом». В своем Twitter-аккаунте она сделала ретвит поста о ситуации в сибирском городе.
С 14 февраля в Красноярске на четыре дня был введен режим «черного неба» из-за ухудшения экологической ситуации. Местные жители в соцсетях жаловались на плохое самочувствие: головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. По данным Росгидромета, подобные условия сложились в городе из-за мощного антициклона, который стоит над Красноярском уже два месяца и обеспечивает погоду без ветра и осадков. Lenta.Ru
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