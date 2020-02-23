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В первый раз за 17 лет в Болгарии неонацистам власти не дали провести марш

09:30 23.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция не позволила неонацистам провести в субботу в столице Болгарии традиционное факельное шествие, так называемый Луков марш, названный в честь крайне правого националиста 30-40-х годов прошлого столетия, сторонника альянса Болгарии с Третьим рейхом генерала Христо Лукова (1887-1943 гг.).

Как сообщает корр. ТАСС, усиленные наряды полиции практически полностью перекрыли в субботу центральную часть Софии и другие места сбора участников марша, не допустив проведения акции. Неонацистам позволили лишь возложить цветы к памятной доске на доме, где жил генерал, однако это акция не была многочисленной.

"В первый раз за 17 лет благодаря усилиям болгарских властей в борьбе с антисемитизмом было предотвращено проведение факельного шествия ультранационалистов и неонацистов, известного как "Луков марш", - говорится в официальном заявлении МИД Болгарии.

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