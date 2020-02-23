Все рода войск получат лазерное и гиперзвуковое оружие - Путин
16:50 23.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские армия и флот будут оснащаться самым новым вооружением, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества.
"Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит - укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы", - сказал Путин.
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