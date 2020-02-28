ЧВК «Вагнера» закрыла «ливийское направление» из-за перемирия между ПНС и ЛНА

22:10

«Вагнеровцев» полностью вывели из Ливии, отправив всех в досрочный отпуск. Такое решение было принято в связи с объявленным в Ливии режимом прекращения огня, которое с 12 января действует между Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией. Об этом сообщило Rosbalt.ru.

Сетевое издание опубликовало скриншот переписки с одним из российских бойцов, который утверждает, что наступление, которое планировалось было отменено из-за перемирия, а всех «вагнеровцев» отправили в отпуска раньше срока.

«23 февраля праздновал дома», — хвастается один из бойцов, который предположительно присутствовал в Ливии.

Rosbalt.ru отмечает, что ливийское «направление» для «вагнеровцев» было полностью закрыто.