Российские моряки получили в Кабо-Верде длительные сроки заключения по делу о наркотиках

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в столице Кабо-Верде городе Прая признал в пятницу 11 российских моряков виновными в транспортировке наркотиков. Об этом сообщил ТАСС из зала суда российский дипломат после оглашения приговора.

"Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки - по 10 лет", - отметил он. По его словам, адвокаты российской стороны, скорее всего, подадут апелляцию.

Прокурор требовал более значительные сроки - от 13 до 18 лет лишения свободы.

Генеральный прокурор Кабо-Верде 26 июля минувшего года предъявил морякам обвинения по двум пунктам: контрабанда наркотиков и участие в организованном преступном сообществе. Защиту граждан РФ осуществляет местный адвокат, нанятый российской стороной.

Судно ESER под флагом Панамы зашло 30 января 2019 года в порт Прая в связи со смертью одного из членов экипажа. На следующий день на его борту была обнаружена таможенными властями Кабо-Верде партия наркотиков весом в 9 тонн. Весь экипаж ESER, состоявший из россиян, задержали, и спустя два дня решением городского суда российским морякам была избрана мера пресечения - содержание под стражей в столичной тюрьме "Сан Мартиньш". Одновременно было открыто уголовное дело и начато следствие.