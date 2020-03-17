Новую инфекционную больницу оперативно обеспечат водой, теплом и электричеством
12:08 17.03.2020
К создаваемой в Троицком и Новомосковском округе инфекционной больнице в сжатые сроки подведут все нужные инженерные коммуникации – воду, газ, тепло и электричество. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, строители понимают, что важно открыть это медучреждение крайне быстро, потому работы ведут в ускоренном темпе, опережая график. «Чтобы обеспечить работу больницы в максимально сжатые сроки, нами были налажены оперативные поставки материалов со всей России и используются новейшие технологии, включая собственные разработки», – заявил заммэра.
Объект подключат к магистральному газопроводу высокого давления, электрическим сетям, водоснабжению и канализации в самое ближайшее время. «Будут возведены котельная, распределительные тепловые пункты, современный водозаборный узел, высокотехнологичные очистные сооружения для бытовых и поверхностных стоков», – уточнил Бирюков. Работы ведут специалисты «Мосгаза», «Мосводоканала». «Мосводостока», «Россети Московский регион».
Новая больница в ТиНАО строится из быстровозводимых конструкций и может быть использована для оказания помощи больным коронавирусом, если инфекция будет распространяться в РФ.
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