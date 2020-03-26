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Власти США предъявили Мадуро обвинения в причастности к наркотерроризму

19:20 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов предъявили обвинение в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также ряду других представителей властей страны. Об этом заявил в четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр.

"Министерство юстиции объявляет о предъявлении <...> обвинений <...> четырем людям, в том числе Николасу Мадуро, а также нынешнему главе Конституционной ассамблеи Венесуэлы, бывшему главе военной разведки и бывшему высокопоставленному генералу за их причастность к наркотерроризму", - сказал он.

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