Данные "АСВ" показывают, сколько вкладов более 1 млн руб в российских банках
18:19 27.03.2020 Источник: НГ-Online
По данным Госкорпорациии "Агентство по страхованию вкладов", с 1 января по 1 октября 2019 г. наибольший прирост показали вклады физических лиц в диапазонах от 1 млн до 1,4 млн руб. и от 1,4 млн до 3 млн руб. – увеличение на 8,4 и 8,3% по сумме и на 8,7% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 1 млн руб. выросли на 3,9% по сумме и на 2,6% по количеству счетов. Сбережения свыше 3 млн руб. выросли на 3,7% по сумме и на 10,6% по количеству счетов. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 9,1% по сумме, при этом количество счетов выросло на 1,9%.
В результате доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. увеличилась с 11,9% до 12,4%. Доля вкладов от 1,4 млн до 3 млн руб. увеличилась с 10,4% до 10,7%. Доли вкладов в диапазонах от 100 тыс. до 1 млн руб. и свыше 3 млн руб. практически не изменились и составили 36,3% и 32,7% соответственно. Доля вкладов размером менее 100 тыс. руб. уменьшилась с 9,0% до 7,9%.
|Источник данных: "АСВ"
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