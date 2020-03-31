Киев не будет вести переговоры с представителями республик Донбасса, подтвердил Ермак

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев не ведет и не будет вести переговоры с представителями республик Донбасса. Об этом заявил во вторник на брифинге глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Наша позиция неизменна, я всегда ее повторяю.<,,> Мы никогда не вели переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР и не будем никогда их вести", - сказал он.