Киев не будет вести переговоры с представителями республик Донбасса, подтвердил Ермак
16:00 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев не ведет и не будет вести переговоры с представителями республик Донбасса. Об этом заявил во вторник на брифинге глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Наша позиция неизменна, я всегда ее повторяю.<,,> Мы никогда не вели переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР и не будем никогда их вести", - сказал он.
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