В Петербурге решили закрыть некоторые станции метро

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей. Ограничительные меры направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

"Принято окончательное решение с 1 апреля 2020 года закрыть для входа и выхода пассажиров ряд вестибюлей станций: вестибюли № 1 и № 2 станции "Невский проспект", вестибюли № 1 и № 2 станции "Новокрестовская", вестибюль станции "Садовая", "Сенная площадь", "Технологический институт 1", "Маяковская", "Достоевская", "Площадь Александра Невского 2" и "Звенигородская", - сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Петербургского метрополитена".

Также с 1 апреля закроется один из двух вестибюлей станции метро "Девяткино", расположенной на территории города Мурино в Ленинградской области, в котором накануне власти региона ввели режим полной изоляции, а также один из вестибюлей станций "Площадь Восстания", "Площадь Ленина", "Московская", "Дунайская", "Проспект Славы", "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект".