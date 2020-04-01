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НОВОСТИ

Жертвами пандемии в США могут стать стать от 100 тыс. до 200 тыс. человек - Белый дом

08:20 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

От 100 тыс. до 200 тыс. человек могут умереть в США вследствие пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. С таким прогнозом выступила во вторник координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

"Мы ожидаем где-то между 100 тыс. и 200 тыс. смертей", - сказала она, выступая перед журналистами в Белом доме. Биркс добавила, что в своих прогнозах она во многом исходит из полученных от властей штата Нью-Йорк данных. Во вторник губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что число заразившихся коронавирусом в штате достигло 75,7 тыс., 1 550 человек умерли.

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