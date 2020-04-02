В древние времена в Антарктиде были тропические леса - немецкие ученые

10:32 Источник: Российская газета

Немецкие эксперты заявили о том, что нашли доказательства существования тропических лесов в растительном материале, извлеченном в морском дне в западной части Антарктиды.

По их словам, меловой период от 145 до 66 миллионов лет назад был теплым периодом, в течение которого на Земле был парниковый климат, а в Антарктиде росла растительность, отмечается в исследовании, опубликованном в The Nature.

"Мы не знали, что этот меловой парниковый климат был настолько экстремальным, - сказал доктор Иоганн Клагес из Института Альфреда Вегенера в Германии и соавтор исследования. - Это показывает нам, на что способен углекислый газ".

Ученые говорят, что новое открытие не только показывает, что болотные тропические леса процветали около южного полюса около 90 миллионов лет назад, но и температура на планете была выше, чем принято считать. Такие условия, добавляют они, могли быть созданы только в том случае, если бы уровни диоксида углерода были намного выше, чем предполагалось ранее, и в регионе не было ледников. Так, среднегодовые температуры составляли 12-13 градусов Цельсия, "что теплее, чем в современной Германии", а анализ химических веществ, оставленных фотосинтезирующими организмами, называемыми цианобактериями, показал, что температура воды в океанах была около 20 градусов Цельсия. "РГ"