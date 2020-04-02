Мировые цены на продовольствие снизились из-за пандемии и падения цен на нефть - ФАО

13:05 Источник: Интерфакс

Мировые цены на продовольствие в марте резко снизились из-за сокращения спроса, связанного с пандемией COVID-19, а также из-за падения мировых цен на нефть, сообщается в пресс-релизе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен ФАО в марте составил 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.

"Падение цен обусловлено, главным образом, факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют ухудшающиеся перспективы в экономике", - заявил старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Наибольшее падение отмечено в индексе цен на сахар - на 19,1% по сравнению с февралем. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами по самоизоляции, вводимыми многими странами, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

Индекс цен на растительные масла за месяц снизился на 12%, причиной чему стало падение цен на пальмовое масло, связанное с резким сокращением цен на сырые минеральные масла и ростом неопределенности последствий пандемии для рынков растительных масел в мире. Этой же тенденции последовали и цены на соевое и рапсовое масла, отмечается в пресс-релизе.

"За последний месяц цены на нефть упали более чем вдвое, и это оказывает серьезное понижающее воздействие на биотопливо, которое является важным источником спроса на рынках сахара и растительных масел", - отметил аналитик ФАО Питер Тенес.

Индекс цен на молочную продукцию опустился на 3% из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока. Это связано с нарушениями в цепях поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

Индекс цен на мясо сократился на 0,6% из-за снижения международных котировок на баранину и говядину. При этом котировки на свинину выросли из-за всплеска мирового спроса, а также затруднений в работе перерабатывающих предприятий в связи с ограничениями на перемещение рабочих.